решить задачу В последний день 50-го года до нашей эры родился человек. Через 50 лет и один день он умер. В каком году его пооронили?

Алгебра

решить задачу В последний день 50-го года до нашей эры родился человек. Через 50 лет и один день он умер. В каком году его пооронили?

Автор: Гость