решить задачу В последний день 50-го года до нашей эры родился человек. Через 50 лет и один день он умер. В каком году его пооронили?
Алгебра
решить задачу В последний день 50-го года до нашей эры родился человек. Через 50 лет и один день он умер. В каком году его пооронили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом дне,первого года. 0 год не существует.
Гость:
он родился в первый день первого года
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