В каком году был захват Боснии и Герцеговины?
Обществознание
В каком году был захват Боснии и Герцеговины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
июнь 1999 года, 1808 —1810 годах.
Гость:
1808 —1810 г
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