Звуко-буквенный разбор слова НОЧНОЙ
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Звуко-буквенный разбор слова НОЧНОЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОЧНОЙ - 2 слога н [ н ] согл тверд звонк о [ а ] гласн безуд ч [ ч' ] согл мягк глух н [н ] согл тверд звонк о [ о ] гласн ударный й [ й' ] согл мягк звонк ----- 6 б., 6 зв.
Гость:
ночной н(н)- согл., зв., тв. о(а)- глас., безудар. ч(ч)- согл., мягк., глух. н(н)- согл., зв., тв. о(о)- глас., удар. й(й)-согл., мягк., зв. 6б., 6зв., 2слога.
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