Звуко-буквенный разбор слова НОЧНОЙ

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НОЧНОЙ - 2 слога н [ н ] согл тверд звонк о [ а ] гласн безуд ч [ ч' ] согл мягк глух н [н ] согл тверд звонк о [ о ] гласн ударный й [ й' ] согл мягк звонк ----- 6 б., 6 зв.