Дана правильная четырехугольная пирамида со стороной основания 5м.Апофема наклонена к плоскости основания под углом 30 градусов.Найти апофему и высоту

Геометрия

Дана правильная четырехугольная пирамида со стороной основания 5м.Апофема наклонена к плоскости основания под углом 30 градусов.Найти апофему и высоту

Автор: Гость