Дана правильная четырехугольная пирамида со стороной основания 5м.Апофема наклонена к плоскости основания под углом 30 градусов.Найти апофему и высоту
Геометрия
Дана правильная четырехугольная пирамида со стороной основания 5м.Апофема наклонена к плоскости основания под углом 30 градусов.Найти апофему и высоту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h=2.5/cos30=2.5*2/√2=5/√2 апофема H=5√2*1/2=(2.5)*√2 высота
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