запишите выражение суммы произведение чисел 6 и Х и чисел 8 и У

Алгебра
запишите выражение суммы произведение чисел 6 и Х и чисел 8 и У
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 выражение суммы произведение чисел 6 и Х и чисел 8 и У   6х+8у
Гость:
выражение суммы произведение чисел 6 и Х и чисел 8 и У равно: 6x + 8y
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