Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра, внем осталось с- метра. Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала?

История

Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра, внем осталось с- метра. Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала?

Автор: Гость