Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра, внем осталось с- метра. Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала?

История
Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра, внем осталось с- метра. Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала?   2 х 3 + с
Гость:
Было - х м. Отрезали - 3 раза по 2 м. Осталось - с м. х=3·2+с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
помогите решить задачу: Дима и Максим стреляли на игровом автомате. Дима стрелял 12 раз и попал в мишень 8 раз, а Максим стрелял 15 раз и попал в м...
Ответить
Геометрия
ДВСЕ-параллелограм.Докажите, что треугольник ДВС равен треугольнику СЕД
Ответить
Русский язык
Звуко-буквенный разбор слова НОЧНОЙ
Ответить
Алгебра
запишите выражение суммы произведение чисел 6 и Х и чисел 8 и У
Ответить
Геометрия
Дана правильная четырехугольная пирамида со стороной основания 5м.Апофема наклонена к плоскости основания под углом 30 градусов.Найти апофему и высоту
Ответить