Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра, внем осталось с- метра. Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала?
История
Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра, внем осталось с- метра. Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запиши выражением, сколько метров тесьмы было в мотке сначала? 2 х 3 + с
Гость:
Было - х м. Отрезали - 3 раза по 2 м. Осталось - с м. х=3·2+с
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