помогите решить задачу: Дима и Максим стреляли на игровом автомате. Дима стрелял 12 раз и попал в мишень 8 раз, а Максим стрелял 15 раз и попал в мишень 9 раз. У кого из ребят лучший результат? Должно получится дробь 3\5
Математика
помогите решить задачу: Дима и Максим стреляли на игровом автомате. Дима стрелял 12 раз и попал в мишень 8 раз, а Максим стрелял 15 раз и попал в мишень 9 раз. У кого из ребят лучший результат? Должно получится дробь 3\5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I - 8/12=2/3 II - 9/15=3/5 сравним: 2/3=10/15это больше, чем 9/15 значит дима
Гость:
у Димы 8 попаданий из 12 выстрелов, значит его результат 8/12, ау Максима 9/15 теперь дроби сократим и получим 8/12=2/3 9/15=3/5 приведем их к общему знаменателю и сравним 10/15 < 9/15, значит 2/3 > 3/5
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