помогите решить задачу: Дима и Максим стреляли на игровом автомате. Дима стрелял 12 раз и попал в мишень 8 раз, а Максим стрелял 15 раз и попал в мишень 9 раз. У кого из ребят лучший результат? Должно получится дробь 3\5

Математика

помогите решить задачу: Дима и Максим стреляли на игровом автомате. Дима стрелял 12 раз и попал в мишень 8 раз, а Максим стрелял 15 раз и попал в мишень 9 раз. У кого из ребят лучший результат? Должно получится дробь 3\5

Автор: Гость