Из двух пунктов,расстояние между которыми 40 км,навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода.Найдите скорости пешехода и велосипедиста,если извест...
Математика
Из двух пунктов,расстояние между которыми 40 км,навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода.Найдите скорости пешехода и велосипедиста,если известно,что они встретились через 2,5 ч после своего выхода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40/2,5=16км/ч скорость сближения пусть скорость пешехода х, тогда 4х+х=16 5х=16 х=16/5 х=3,2км/ч скорость пешехода 3,2*4=12,8км/ч скорость велосипедиста
Гость:
Пусть х км/ч скорость пешехода, тогда 4х км/ч скорость велосипедиста. 2,5х км прошел пешеход до встречи 2,5 * 4х = 10х км проехал велосипедист до встречи. По условию известно, что расстояние между пунктами 40 км. Составим уравнение: 2,5х + 10х = 40 12,5х = 40 х = 3,2 3,2 км/ч скорость пешехода, 4 * 3,2 = 12,8 км/ч скорость велосипедиста.
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