Из двух пунктов,расстояние между которыми 40 км,навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода.Найдите скорости пешехода и велосипедиста,если извест...

Математика

Из двух пунктов,расстояние между которыми 40 км,навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода.Найдите скорости пешехода и велосипедиста,если известно,что они встретились через 2,5 ч после своего выхода.

Автор: Гость