воротник проверить вторую о

Русский язык
воротник проверить вторую о
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
воротник (от ворот): вторая О - не проверяемая ударением (по этой причине это слово и находится в орфографическом словаре)    
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