Из 100 парников пятая часть занята луком,салатом в два раза меньше,чем луком, а остальные парники заняты огурцами.Поставь вопрос и реши задачу.
Математика
Из 100 парников пятая часть занята луком,салатом в два раза меньше,чем луком, а остальные парники заняты огурцами.Поставь вопрос и реши задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько парников заняты луком? сколько салатом? сколько огурцами? 100/5=20-лук 20/2=10-салат 100-20-10=70-огурцы
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