Из 100 парников пятая часть занята луком,салатом в два раза меньше,чем луком, а остальные парники заняты огурцами.Поставь вопрос и реши задачу.

Математика

Из 100 парников пятая часть занята луком,салатом в два раза меньше,чем луком, а остальные парники заняты огурцами.Поставь вопрос и реши задачу.

Автор: Гость