запишите выражение произведение разности чисел а и в и числа с

Алгебра
запишите выражение произведение разности чисел а и в и числа с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 выражение произведение разности чисел а и в и числа с   Ответ: с(а-в)
Гость:
выражение произведения разности чисел a и b и числа с:                                                                                                                    (a-b)c
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