запишите выражение произведение разности чисел а и в и числа с
Алгебра
запишите выражение произведение разности чисел а и в и числа с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выражение произведение разности чисел а и в и числа с Ответ: с(а-в)
Гость:
выражение произведения разности чисел a и b и числа с: (a-b)c
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