Решите ребус "Число в квадрате". Помните, что разные буквы заменяют разные числа. пять *пять -------- ( ) ( ) ( ) ( ) Ь ( ) ( ) ( ) ( ) Т + ( ) ( ) ( ) ( ) Я ( ) ( ) ( ) П ---...

Математика
Решите ребус "Число в квадрате". Помните, что разные буквы заменяют разные числа. пять *пять -------- ( ) ( ) ( ) ( ) Ь ( ) ( ) ( ) ( ) Т + ( ) ( ) ( ) ( ) Я ( ) ( ) ( ) П --------------------------- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У самих такая задача, решаем 4 часа. Первое (что это? - уравнение?) - 105:опять; топят; .....; стоп = стопять.Наверное, так. Остальное не додумались.
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