Определите степени окисления атомов всех элеметнов:Sn(SO4)2,NaSbO3,BiCl2,K2ZnO2,PH3
Химия
Определите степени окисления атомов всех элеметнов:Sn(SO4)2,NaSbO3,BiCl2,K2ZnO2,PH3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sn(SO4)2: Sn(+4), S(+6), O(-2) NaSbO3: Na(+1), Sb(+5), O(-2) BiCl2: Bi(+2) Cl(-1) K2ZnO2 K(+1), Zn(+2), O(-2) PH3: P(-3), H(+1)
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