Сергей нашел произведение всех чисел от 1 до 11 включительно и записал результат на доске. Во время перерыва кто-то случайно стер три цифры, и в записи осталось число 399*68**. Помоги восстановить цифры. не прибегая к повторном...

Математика

Сергей нашел произведение всех чисел от 1 до 11 включительно и записал результат на доске. Во время перерыва кто-то случайно стер три цифры, и в записи осталось число 399*68**. Помоги восстановить цифры. не прибегая к повторному нахождению произведения.

Автор: Гость