Сергей нашел произведение всех чисел от 1 до 11 включительно и записал результат на доске. Во время перерыва кто-то случайно стер три цифры, и в записи осталось число 399*68**. Помоги восстановить цифры. не прибегая к повторном...
Математика
Сергей нашел произведение всех чисел от 1 до 11 включительно и записал результат на доске. Во время перерыва кто-то случайно стер три цифры, и в записи осталось число 399*68**. Помоги восстановить цифры. не прибегая к повторному нахождению произведения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) т.к. в произведении присутствуют числа 2, 5, 10, следовательно последние две цифры будут 0, т.е. 399*6800. 2) в произведении мы умножали на 11, значит полученное число должно делиться на 11, т.е. 399*6800 : 11, подбирая вместо * числа, получим исходное число = 39916800
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите ребус "Число в квадрате". Помните, что разные буквы заменяют разные числа. пять *пять -------- ( ) ( ...
Русский язык
Плизики... просклоняйте существительные снигирь,река. Составь предложения,в которых слова снегирь,река являются подлежащими.В каком падеже стоят эт...
Математика
Из 100 парников пятая часть занята луком,салатом в два раза меньше,чем луком, а остальные парники заняты огурцами.Поставь вопрос и реши задачу.
Русский язык