sin12cos72-cos33cos27 Вычислите пожалуйста!!!
Алгебра
sin12cos72-cos33cos27 Вычислите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin(12-72)=sin(-60)=дробь минус корень из 3 деленная на 2
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