sin12cos72-cos33cos27 Вычислите пожалуйста!!!

Алгебра
sin12cos72-cos33cos27 Вычислите пожалуйста!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin(12-72)=sin(-60)=дробь минус корень из 3 деленная на 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите пожжжалуста написать сочинение рассуждение на тему-для чего нужно образование или на тему для чего нужно учиться..пожаллллуууууссссссссста...
Ответить
Математика
Здравствуйте! Нужно решить задачи, решение есть, неуверена. ЗАДАЧИ С ПОЯСНЕНИЯМИ. 1. В два больших ларца сложено 305 географических и навигационных...
Ответить
Химия
Определите степени окисления атомов всех элеметнов:Sn(SO4)2,NaSbO3,BiCl2,K2ZnO2,PH3
Ответить
Математика
Сергей нашел произведение всех чисел от 1 до 11 включительно и записал результат на доске. Во время перерыва кто-то случайно стер три цифры, и в за...
Ответить
Математика
Решите ребус "Число в квадрате". Помните, что разные буквы заменяют разные числа. пять *пять -------- ( ) ( ...
Ответить