помогите пожжжалуста написать сочинение рассуждение на тему-для чего нужно образование или на тему для чего нужно учиться..пожаллллуууууссссссссстааааа...

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Сочинение для чего нужно учится. Учится нужно каждому человеку потому что учёба не помешает. Люди которые отлично учились в школе нашли себе лучшие профессии и честно зарабатывают себе на жизнь. Учёба ещё нужна чтобы ориентироватся в этом мире. Люди которые не учились в школе часто жалеют об этом потому что живут бедно. Учёба поможет человеку мыслить. Человек который очень хорошо учится уважают люди. Вот почему нужно учится.