Тракторист вспахал в первый час 1\6 поля, во второй час 1\5 поля и в третий час 1\4 поля. Какую часть поля вспахал тракторист за эти 3 ч?

Математика

Тракторист вспахал в первый час 1\6 поля, во второй час 1\5 поля и в третий час 1\4 поля. Какую часть поля вспахал тракторист за эти 3 ч?

Автор: Гость