Тракторист вспахал в первый час 1\6 поля, во второй час 1\5 поля и в третий час 1\4 поля. Какую часть поля вспахал тракторист за эти 3 ч?
Математика
Тракторист вспахал в первый час 1\6 поля, во второй час 1\5 поля и в третий час 1\4 поля. Какую часть поля вспахал тракторист за эти 3 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\6+1\5+1\4=10\60+12\60+15\60=37\60 вспахал тракторист за 3 часа
Гость:
1\6+1\5+1\4=10\60+12\60+15\60=37\60 поля вспахал за 3 часа
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