Железные руды относятся к богатым, если в них содержится железа более 50% по массе. Относится ли к богатым руда, в состав которой входит 60% могнитного железняка Fe3O4? P.s Fe3O4 произносится как Fe три буква о четыри.

Химия

Железные руды относятся к богатым, если в них содержится железа более 50% по массе. Относится ли к богатым руда, в состав которой входит 60% могнитного железняка Fe3O4? P.s Fe3O4 произносится как Fe три буква о четыри.

Автор: Гость