Железные руды относятся к богатым, если в них содержится железа более 50% по массе. Относится ли к богатым руда, в состав которой входит 60% могнитного железняка Fe3O4? P.s Fe3O4 произносится как Fe три буква о четыри.
Химия
Железные руды относятся к богатым, если в них содержится железа более 50% по массе. Относится ли к богатым руда, в состав которой входит 60% могнитного железняка Fe3O4? P.s Fe3O4 произносится как Fe три буква о четыри.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W(Fe в Fe3O4) = 3*M(Fe)/M(Fe3O4) = 168/232 = 0,72 m(Fe) = m(руды)*W(Fe3O4)*W(Fe в Fe3O4) = m(руды)*0,6*0,72 = m(руды)*0,432. Масса железа составляет 43,2% от массы руды, это меньше 50%, значит данная руда к богатым не относится.
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