Во сколько раз период обращения искусственного спутника вокруг Земли, движущегося по круговой орбите радиусом 2R, больше периода обращения искусственного спутника, движущегося по орбите радиусом R?
Физика
Во сколько раз период обращения искусственного спутника вокруг Земли, движущегося по круговой орбите радиусом 2R, больше периода обращения искусственного спутника, движущегося по орбите радиусом R?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в два раза,т.к радиус в 2 раза больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в прямом параллелепипеде стороны основания 5 м и 7 м образуют угол 30 градусов,боковое ребро равно 4м.Найти полную поверхность этого параллелепипеда
Геометрия
найти меньшую боковую сторону прямоугольной трапеции, основание которой равны 10см и 6см,а один из углов равен 45 градусов
Математика
Тракторист вспахал в первый час 1\6 поля, во второй час 1\5 поля и в третий час 1\4 поля. Какую часть поля вспахал тракторист за эти 3 ч?
Химия
Железные руды относятся к богатым, если в них содержится железа более 50% по массе. Относится ли к богатым руда, в состав которой входит 60% могнит...