Во сколько раз период обращения искусственного спутника вокруг Земли, движущегося по круговой орбите радиусом 2R, больше периода обращения искусственного спутника, движущегося по орбите радиусом R?

Физика

Во сколько раз период обращения искусственного спутника вокруг Земли, движущегося по круговой орбите радиусом 2R, больше периода обращения искусственного спутника, движущегося по орбите радиусом R?

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