в прямом параллелепипеде стороны основания 5 м и 7 м образуют угол 30 градусов,боковое ребро равно 4м.Найти полную поверхность этого параллелепипеда

Геометрия

в прямом параллелепипеде стороны основания 5 м и 7 м образуют угол 30 градусов,боковое ребро равно 4м.Найти полную поверхность этого параллелепипеда

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