Разумное и нравственное всегда совпадают.Каков смысл????
География
Разумное и нравственное всегда совпадают.Каков смысл????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
одразумевается, что нравственность - черта, свойственная высокоорганизованным личностям. Достичь вершины, такого совершенства в гармонии духа и материи могут только целеустремлённые и неглупые люди. Проще, эти понятия оба положительные, так что позитив рулит!
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