Дайте определение лингвистическим понятиям.Запишите определения,объясните расстановку знаков препинания между главными членами предложения. ГЛАГОЛ,СЛОВОСОЧЕТАНИЕ,ПРЕДЛОЖЕНИЕ,ПОДЛЕЖАЩЕЕ.

Гость: Гость:

Глагол- часть речи, которая отвечает на вопросы что делать? кто такой? какой? обозначает действие, состояние предмета, кто такой предмет. словосочетание- сочетание двух или более слов связанных по смыслу, состоит из главного и зависимого слов. предложение- синтаксическая частичка, в которойвсе слова связонны по смыслу. подлежащее- главный член предложения, который обозначает действуеще лицо, который действует, испытывает состояние.