Дайте определение лингвистическим понятиям.Запишите определения,объясните расстановку знаков препинания между главными членами предложения. ГЛАГОЛ,СЛОВОСОЧЕТАНИЕ,ПРЕДЛОЖЕНИЕ,ПОДЛЕЖАЩЕЕ.
Русский язык
Дайте определение лингвистическим понятиям.Запишите определения,объясните расстановку знаков препинания между главными членами предложения. ГЛАГОЛ,СЛОВОСОЧЕТАНИЕ,ПРЕДЛОЖЕНИЕ,ПОДЛЕЖАЩЕЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол- часть речи, которая отвечает на вопросы что делать? кто такой? какой? обозначает действие, состояние предмета, кто такой предмет. словосочетание- сочетание двух или более слов связанных по смыслу, состоит из главного и зависимого слов. предложение- синтаксическая частичка, в которойвсе слова связонны по смыслу. подлежащее- главный член предложения, который обозначает действуеще лицо, который действует, испытывает состояние.
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