От лыжной базы до озера 36 км. В 10 ч утра с базы вышел лыжник и направился к озеру.В 13 ч он был на месте. Определите скорость движения лыжника.

Математика
От лыжной базы до озера 36 км. В 10 ч утра с базы вышел лыжник и направился к озеру.В 13 ч он был на месте. Определите скорость движения лыжника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-10=3часа потратил на дорогу 36/3=12км/ч скорость лыжника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Потребитель, выбирающий универсам для повседневных покупок, находится на этапе оценки вариантов. Какие факторы будут, по вашему мнению, особенно ва...
Ответить
Русский язык
Дайте определение лингвистическим понятиям.Запишите определения,объясните расстановку знаков препинания между главными членами предложения. ГЛАГОЛ,...
Ответить
География
Разумное и нравственное всегда совпадают.Каков смысл????
Ответить
Физика
Во сколько раз период обращения искусственного спутника вокруг Земли, движущегося по круговой орбите радиусом 2R, больше периода обращения искусств...
Ответить
Геометрия
в прямом параллелепипеде стороны основания 5 м и 7 м образуют угол 30 градусов,боковое ребро равно 4м.Найти полную поверхность этого параллелепипеда
Ответить