От лыжной базы до озера 36 км. В 10 ч утра с базы вышел лыжник и направился к озеру.В 13 ч он был на месте. Определите скорость движения лыжника.

Математика

От лыжной базы до озера 36 км. В 10 ч утра с базы вышел лыжник и направился к озеру.В 13 ч он был на месте. Определите скорость движения лыжника.

Автор: Гость