От лыжной базы до озера 36 км. В 10 ч утра с базы вышел лыжник и направился к озеру.В 13 ч он был на месте. Определите скорость движения лыжника.
Математика
От лыжной базы до озера 36 км. В 10 ч утра с базы вышел лыжник и направился к озеру.В 13 ч он был на месте. Определите скорость движения лыжника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-10=3часа потратил на дорогу 36/3=12км/ч скорость лыжника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Потребитель, выбирающий универсам для повседневных покупок, находится на этапе оценки вариантов. Какие факторы будут, по вашему мнению, особенно ва...
Русский язык
Дайте определение лингвистическим понятиям.Запишите определения,объясните расстановку знаков препинания между главными членами предложения. ГЛАГОЛ,...
Физика
Во сколько раз период обращения искусственного спутника вокруг Земли, движущегося по круговой орбите радиусом 2R, больше периода обращения искусств...