напиши два предложения с существительными в родительном падеже

Русский язык
напиши два предложения с существительными в родительном падеже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)для моей мамы нужны таблетки 2)дл кошки нужен корм
Гость:
Дома не было воды. Я поднял с пола мелочь.
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