Составить ПГП Италии

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Италия (официальное название — Итальянская Республика) — государство на юге Европы, в центре Средиземноморья. Страна названа по этнониму племени италики. Граничит с Францией на северо-западе (протяжённость границы — 488 км), со Швейцарией (740 км) и Австрией (430 км) — на севере и со Словенией — на северо-востоке (232 км). Также имеет внутренние границы с Ватиканом (3,2 км) и Сан-Марино (39 км).