напиши два предложения с существительными в родительном падежи

Русский язык
напиши два предложения с существительными в родительном падежи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У коров нет крыльев. Вот и нет лета.
Гость:
Выехать из деревни(род. п.) Отец работает на строительстве крупной фабрики.(род п.- фабрики)
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Русский язык
напиши два предложения с существительными в родительном падеже
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