Токарь выполнил заказ на изготовление одинаковых деталей за три дня. В первый день он изготовил 23 детали, во второй день — на b деталей больше, чем в первый день, а в третий день — на четыре детали меньше, чем в первый день. С...
Математика
Токарь выполнил заказ на изготовление одинаковых деталей за три дня. В первый день он изготовил 23 детали, во второй день — на b деталей больше, чем в первый день, а в третий день — на четыре детали меньше, чем в первый день. Сколько деталей изготовил токарь за эти три дня? Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при b = 7 и b = 9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23+23+b+23-4=65+b за три дня при b = 7, 65+b=65+7=72 детали при b = 9, 65+b=65+9=74 детали
Гость:
1день - 23дет. 2день - (23+b) дет. 3день - (23-b) дет. 23+(23+b)+(23-b) Если b=7, то 23+(23+7)+(23-7)=23+30+16=69(дет.) Если b=9, то 23+(23+9)+(23-9)=23+32+14=69(дет.) Ответ: за три дня токарь изготовил 69 деталей.
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