Помогите!!!При сжигании газообразного углеводорода образовалось 6,6 г оксида углерода(4) и 4,04 г воды.Плотность углеводорода по воздуху равна 1,04.Определите формулу углеводоро

Гость: Гость:

Mr(CxHy) = 29*1,04=30,16 n(C) = n CO2 = m/M= 6,6 г:44 г/моль=0, 15 моль n(H) = 2n(H2O) = 2*4,04 г:18г/моль = 0,224*2= 0,448 моль m(C) = 0,15*12 г/моль = 1,8 г m(H) = 0,448*1 г/моль = 0,448 г m (CxHy) = 1,8 + 0,448 = 2,248 г С:H = x:y = 0,15: 0,448 = 2:6, следовательно формула C2H6 (этан) (Mr(CxHy) : m (CxHy) = 13,5? это число умножаем на 0,15 и 0,448, чтобы округлить)