Запишите решение задачи в виде числового выражения и найдите его значение: В одной коробке было 10 кг конфет,во второй - в 2 раза меньше,а в третей - на 3 кг меньше,чем во второй.Сколько конфет было в трёх коробках?
Математика
Запишите решение задачи в виде числового выражения и найдите его значение: В одной коробке было 10 кг конфет,во второй - в 2 раза меньше,а в третей - на 3 кг меньше,чем во второй.Сколько конфет было в трёх коробках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одной коробке было 10 кг конфет,во второй - в 2 раза меньше,а в третей - на 3 кг меньше,чем во второй.Сколько конфет было в трёх коробках? I коробка - 10 кг II коробке - ? кг, в 2 раза < III коробке - ? кг, на 3 кг < Решение: 10+(10:2)+(10:2-3)=10+5+2=17 (к.) Ответ: 17 конфет было в трёх коробках.
Гость:
10+10/2+(10/2-3)=10+5+2=17(кг)-конфет было в трех коробках
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