Запишите решение задачи в виде числового выражения и найдите его значение: В одной коробке было 10 кг конфет,во второй - в 2 раза меньше,а в третей - на 3 кг меньше,чем во второй.Сколько конфет было в трёх коробках? 

Гость: Гость:

В одной коробке было 10 кг конфет,во второй - в 2 раза меньше,а в третей - на 3 кг меньше,чем во второй.Сколько конфет было в трёх коробках? I коробка - 10 кг II коробке - ? кг, в 2 раза < III коробке - ? кг, на 3 кг < Решение: 10+(10:2)+(10:2-3)=10+5+2=17 (к.) Ответ: 17 конфет было в трёх коробках.