Приведите дробь к одному из знаминателей 10, 100, 1000 и т.д и запишите соотвествущие десятичные дроби: а)1/2,1/4,1/5,1/20,1/25,1/125; б)3/4,2/5,3/5,11/20,4/25,21/25; в)11/50,7/50,193/200,17/200,21/500,31/250;
Математика
Приведите дробь к одному из знаминателей 10, 100, 1000 и т.д и запишите соотвествущие десятичные дроби: а)1/2,1/4,1/5,1/20,1/25,1/125; б)3/4,2/5,3/5,11/20,4/25,21/25; в)11/50,7/50,193/200,17/200,21/500,31/250;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)1/2=5/10=0,5, 1/4,=25/100=0,25, 1/5=2/10=0,2, 1/20=5/100=0,05, 1/25=4/100=0,04, 1/125=8/1000=0,008; б)3/4=75/100=0,75, 2/5=4/10=0,4, 3/5=6/10=0,6, 11/20=55/100=0,55, 4/25=16/100=0,16, 21/25=84/100=0,84; в)11/50=22/100=0,22, 7/50=14/100=0,14, 193/200=965/1000=0,965, 17/200=85/1000=0,085, 21/500=42/1000=0,042, 31/250=124/1000=0,124;
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