Приведите дробь к одному из знаминателей 10, 100, 1000 и т.д и запишите соотвествущие десятичные дроби: а)1/2,1/4,1/5,1/20,1/25,1/125; б)3/4,2/5,3/5,11/20,4/25,21/25; в)11/50,7/50,193/200,17/200,21/500,31/250;

Математика

Приведите дробь к одному из знаминателей 10, 100, 1000 и т.д и запишите соотвествущие десятичные дроби: а)1/2,1/4,1/5,1/20,1/25,1/125; б)3/4,2/5,3/5,11/20,4/25,21/25; в)11/50,7/50,193/200,17/200,21/500,31/250;

Автор: Гость