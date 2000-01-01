Семья из трех человек тратит на питание около 5000 р. в месяц, что составляет примерно 40% семейного бюджета. 40% оставшихся денег откладывается на покупку мебели. Какая сумма остается на другие расходы?

Математика

Семья из трех человек тратит на питание около 5000 р. в месяц, что составляет примерно 40% семейного бюджета. 40% оставшихся денег откладывается на покупку мебели. Какая сумма остается на другие расходы?

Автор: Гость