Семья из трех человек тратит на питание около 5000 р. в месяц, что составляет примерно 40% семейного бюджета. 40% оставшихся денег откладывается на покупку мебели. Какая сумма остается на другие расходы?
Математика
Семья из трех человек тратит на питание около 5000 р. в месяц, что составляет примерно 40% семейного бюджета. 40% оставшихся денег откладывается на покупку мебели. Какая сумма остается на другие расходы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000*40/100=2000 р. - на питание 5000-2000=3000 р. - остаток бюджета 3000*40/100=1200 р. - на покупку мебели 3000-1200=1800 р. - на другие расход.
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