3(х+2)в квадрате +2(х в квадратн - 2х + 4)в квадрате = 5(х в кубе + 8)
Алгебра
3(х+2)в квадрате +2(х в квадратн - 2х + 4)в квадрате = 5(х в кубе + 8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3xв квадрате + 12х+12+2хв четвертой-16х в квадрате+32=5хв кубе+40 2хв четвертой-5хв кубе-13хв квадрате+4х-8=0
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