смесь порошков алюминия и меди массой 20 грамм обработали раствором серной кислоты в результате выделился водород объемом 6,72 литра/н.у/ определите массовую долю меди в смеси

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С серной кислотой c выделением водорода прореагирует только алюминий: 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 n(H2) = V(H2)/Vm = 6,72/22,4 = 0,3 моль По уравнению n(Al) = (n(H2)/3)*2 = 2*0,3/3 = 0,2 моль m(Al) = n(Al)*M(Al) = 0,2*27 = 5,4 г m(Cu) = 20 - 5,4 = 14,6 г W(Cu) = m(Cu)/m(смеси) = 14,6/20 = 0,73 или 73 %.