смесь порошков алюминия и меди массой 20 грамм обработали раствором серной кислоты в результате выделился водород объемом 6,72 литра/н.у/ определите массовую долю меди в смеси
Химия
смесь порошков алюминия и меди массой 20 грамм обработали раствором серной кислоты в результате выделился водород объемом 6,72 литра/н.у/ определите массовую долю меди в смеси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С серной кислотой c выделением водорода прореагирует только алюминий: 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 n(H2) = V(H2)/Vm = 6,72/22,4 = 0,3 моль По уравнению n(Al) = (n(H2)/3)*2 = 2*0,3/3 = 0,2 моль m(Al) = n(Al)*M(Al) = 0,2*27 = 5,4 г m(Cu) = 20 - 5,4 = 14,6 г W(Cu) = m(Cu)/m(смеси) = 14,6/20 = 0,73 или 73 %.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
задача 3 действия:решить задачу тремя способами: в вазе лежало 9 яблок и 7 груш, для компота взяли 10 фруктов,сколько фруктов осталось?
Русский язык
придумай и запиши слова где буква "з"обозначает 1.(з) 2(з') 3(с) 4(с') запиши в скобках какой последний звук мы слышим в каждом слове гвоздь трос...
Химия
Рассчитайте массу и количесто вещества углекислого газа, образовавшегося при разложении 10 г известняка (СаСО3)