задача 3 действия:решить задачу тремя способами: в вазе лежало 9 яблок и 7 груш, для компота взяли 10 фруктов,сколько фруктов осталось?

Математика
задача 3 действия:решить задачу тремя способами: в вазе лежало 9 яблок и 7 груш, для компота взяли 10 фруктов,сколько фруктов осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9+7)-10=6 (9-10)+7=6 (7-10)+9=6
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