задача 3 действия:решить задачу тремя способами: в вазе лежало 9 яблок и 7 груш, для компота взяли 10 фруктов,сколько фруктов осталось?

Математика

задача 3 действия:решить задачу тремя способами: в вазе лежало 9 яблок и 7 груш, для компота взяли 10 фруктов,сколько фруктов осталось?

Автор: Гость