решить уравнение 74-(n-35)=56
Математика
решить уравнение 74-(n-35)=56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74-(n-35)=56 74-n+35=56 109-n=56 -n=-53 n=53
Гость:
74-(n-35)=56 n-35=74-56 n-35=18 n=18+35 n=53 74-(53-35)=56 56=56
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