в 3 больших пакетах и 4 маленьких находится 550 граммов печенья. сколько граммов печенья в маленьком пакете, если в него входит в 2 раза меньше печенья, чем в большой?

Математика

в 3 больших пакетах и 4 маленьких находится 550 граммов печенья. сколько граммов печенья в маленьком пакете, если в него входит в 2 раза меньше печенья, чем в большой?

Автор: Гость