в 3 больших пакетах и 4 маленьких находится 550 граммов печенья. сколько граммов печенья в маленьком пакете, если в него входит в 2 раза меньше печенья, чем в большой?
Математика
в 3 больших пакетах и 4 маленьких находится 550 граммов печенья. сколько граммов печенья в маленьком пакете, если в него входит в 2 раза меньше печенья, чем в большой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть маленький пакет х, тогда 2*3х+4х=550 10х=550 х=550/10 х=55г в маленьком пакете
Гость:
пусть маленький пакет х, тогда 2*3х+4х=550 10х=550 х=550/10 х=55г в маленьком пакете значит в большом в 2 раза больше 55+55=110;110*3=330 а в маленьких 55*4=220; а вместе 330+220 =550грамм
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