Розставити пропущені розділові знаки, побудувати його структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір. А може крутитися голова через те що тут у полі так завзято сюрчать коники ширяє вгорі шуліка і в його плавному льоті ві...

Қазақ тiлi

Розставити пропущені розділові знаки, побудувати його структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір. А може крутитися голова через те що тут у полі так завзято сюрчать коники ширяє вгорі шуліка і в його плавному льоті відчувається причаєна хижість та ще й наче небо не стоїть на місці а обертається навколо землі.

Автор: Гость