Розставити пропущені розділові знаки, побудувати його структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір. А може крутитися голова через те що тут у полі так завзято сюрчать коники ширяє вгорі шуліка і в його плавному льоті ві...
Қазақ тiлi
Розставити пропущені розділові знаки, побудувати його структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір. А може крутитися голова через те що тут у полі так завзято сюрчать коники ширяє вгорі шуліка і в його плавному льоті відчувається причаєна хижість та ще й наче небо не стоїть на місці а обертається навколо землі.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А може крутитися голова через те, що тут,у полі ,так завзято сюрчать коники,ширяє вгорі шуліка ,і в його плавному льоті відчувається причаєна хижість ,та ще й наче небо не стоїть на місці ,а обертається навколо землі.
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