На первой полке домашней библеотеке 32 книги, что составляет две -2 девятых-9 всех книг. Учебники составляют две-2 третих-3 всех книг, а остальные-художественные книги. Сколько художественных книг в домашней библиотеке?

Математика

На первой полке домашней библеотеке 32 книги, что составляет две -2 девятых-9 всех книг. Учебники составляют две-2 третих-3 всех книг, а остальные-художественные книги. Сколько художественных книг в домашней библиотеке?

Автор: Гость