На первой полке домашней библеотеке 32 книги, что составляет две -2 девятых-9 всех книг. Учебники составляют две-2 третих-3 всех книг, а остальные-художественные книги. Сколько художественных книг в домашней библиотеке?
Математика
На первой полке домашней библеотеке 32 книги, что составляет две -2 девятых-9 всех книг. Учебники составляют две-2 третих-3 всех книг, а остальные-художественные книги. Сколько художественных книг в домашней библиотеке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32:2\9=32:2*9=144 книги всего в домашней библиотеке 2) 2\3*144=2*144:3=96 книг у- учебники 3) 144-96=48 художественных униг в домашней библиотеке отвте: 48 книг
Гость:
1) 32:2\9=32:2*9=144 кн. - всего в домашней библиотеке 2) 2\3*144=2*144:3=96 кн. - учебники 3) 144-96=48 кн. -художественных в домашней библиотеке ответ: 48 книг
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