Храбрый воин срубил все 7 голов семиглавого дракона.Какой по счёту была срублена голова номер 4,если известно следущее: А)ни одна из голов не была срублена в соответствии с её номером(голова номер 1 рубилась не первой,голова но...

Гость: Гость:

В)после того,как была срублена голова номер 6,воину осталось срубить две соседние с ней головы. значит последние три удары 6,5,7 (что невозможно см пункт 1) или 6, 7,5 за первые четыре удара храбрый воин срубил 1,2,3,4 головы на первом месте не может быть 1 (пункт первый), но должно быть нечетное число(пункт 2), значит первой срублена голова под номером 3, а четвертой срублена голова под номером 1 порядок срубления голов 3,4,2,1,6,7,5