468-(259-x)=382 bnjo
Математика
468-(259-x)=382 bnjo
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
468-(259-x)=382 468-259+x=382 209+x=382 x=382-209 x=173
Гость:
468-(259-х)=382 259-х=468-382 259-х=86 х=259-86 х=173 468-(259-173)=382 382=382
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