1) можно ли на полке длиной 0,75 м установить 100 одинаковых журналов толщиной 0,7 см? 2) хватит ли 2,5 л сока, чтобы наполнить 10 стаканов по 0,225 л?
Математика
1) можно ли на полке длиной 0,75 м установить 100 одинаковых журналов толщиной 0,7 см? 2) хватит ли 2,5 л сока, чтобы наполнить 10 стаканов по 0,225 л?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100*0.7 см=70 см=0.7 м<0.75 м, значит ответ да, можно 2) 10*0.225 л=2.25 л<2.5 л, значит ответ да, хватит
Гость:
0,75м=75см 0.7*100=70см Ответ:на полке длиной 0,75 можно положить 100 одинаковых журналов толщиной 0,7 см!
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