1) можно ли на полке длиной 0,75 м установить 100 одинаковых журналов толщиной 0,7 см? 2) хватит ли 2,5 л сока, чтобы наполнить 10 стаканов по 0,225 л?

Математика

1) можно ли на полке длиной 0,75 м установить 100 одинаковых журналов толщиной 0,7 см? 2) хватит ли 2,5 л сока, чтобы наполнить 10 стаканов по 0,225 л?

Автор: Гость