тлумачення серце моє розуміло, говорив у лісі струмок
Музыка
тлумачення серце моє розуміло, говорив у лісі струмок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
серце моє розуміло - сприймати не розумом , а інтуїцією, чуттям, відчувати, говорив у лісі струмок- являтися в чиїхось словах, думках, діях.
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