В шестиместной лодке не менее трёх человек.Сколько человек может быть в лодке? Дедушка разрешил срезать с куста не более четырёх роз.Сколько роз можно срезать?
Математика
В шестиместной лодке не менее трёх человек.Сколько человек может быть в лодке? Дедушка разрешил срезать с куста не более четырёх роз.Сколько роз можно срезать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лодке может быть от 3 до 6 человек! С куста можно срезать от 0 до 4 роз!
Гость:
1 задача: от 3 человек до 6 человек. 2 задача: от 0 роз до 4 роз.
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