В шестиместной лодке не менее трёх человек.Сколько человек может быть в лодке? Дедушка разрешил срезать с куста не более четырёх роз.Сколько роз можно срезать?

Математика

В шестиместной лодке не менее трёх человек.Сколько человек может быть в лодке? Дедушка разрешил срезать с куста не более четырёх роз.Сколько роз можно срезать?

Автор: Гость