Найдите словосочетания глаголов с существительными в косвенных падежах. Укажите падеж. Хомяки раздули щеки Спят лентяи на припеке Белка бегает с шестом. Машет в воздухе хвостом. Динго по бревну ходила, Удивила крокодила. Черепа...
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Найдите словосочетания глаголов с существительными в косвенных падежах. Укажите падеж. Хомяки раздули щеки Спят лентяи на припеке Белка бегает с шестом. Машет в воздухе хвостом. Динго по бревну ходила, Удивила крокодила. Черепаха выжать штангу, Помогла орангутангу. Мишка на велосипеде Мчится к финишу- к победе. Щука шьет костюм купальный, Голубой, оригинальный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздули щеки ( в.п ) спят на припеке ( п.п ) бегает с шестом ( т. п . ) машет в воздухе ( п.п) машет с хвостом ( т.п ) ходила по бревну ( д .п ) удивила крокодила ( р.п ) выжать штангу ( в.п ) помогла орангутангу ( д.п.) мчится на велосипеде ( п . п.) мчится к финишу - к победе ( д.п ) шьёт костюм ( в.п )
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