Найдите словосочетания глаголов с существительными в косвенных падежах. Укажите падеж. Хомяки раздули щеки Спят лентяи на припеке Белка бегает с шестом. Машет в воздухе хвостом. Динго по бревну ходила, Удивила крокодила. Черепа...

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Найдите словосочетания глаголов с существительными в косвенных падежах. Укажите падеж. Хомяки раздули щеки Спят лентяи на припеке Белка бегает с шестом. Машет в воздухе хвостом. Динго по бревну ходила, Удивила крокодила. Черепаха выжать штангу, Помогла орангутангу. Мишка на велосипеде Мчится к финишу- к победе. Щука шьет костюм купальный, Голубой, оригинальный.

Автор: Гость