молекулярная масса ДНК 34155 определить количество мономеров белка
Биология
молекулярная масса ДНК 34155 определить количество мономеров белка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя молекулярная масса одного нуклеотида принимается равной 345, тогда количество нуклеотидов в молекуле ДНК составит 34155:345 = 99. Мономеры белка - это амнокислоты. Их количество в кодируемом данной ДНК белке составит: 99:3 = 33.
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