Длина окружности равна 38пи см. Найдите её диаметр и площадь соответствующего круга.
Геометрия
Длина окружности равна 38пи см. Найдите её диаметр и площадь соответствующего круга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина окружности равна l=2*pi*r радиус окружности равен r=l\(2*pi) r=38*pi\(2*pi)=19 cм диаметр окружности равен d=2*r d=2*19=38 cм Площадь соотвествующего круга равна S=pi*r^2 S=pi*19^2=361*pi ответ: 38 см, 361*pi см^2
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