1 задача:Купили 8 коробок конфет - больших по 800г и маленьких по 400г. Общая масса конфет 4 кг. Сколько купили маленьких коробок конфет и сколько больших? (задача на уравнивание)   2 задача: В магазине приготовили к продаже 30...

Пусть купили х больших коробок, тогда маленьких (8-х). Получаем уравнение: 0,8х+0,4(8-х)=4 8х+4(8-х)=40 8х-4х=40-32 4х=8 х=2 (к) больших 8-2=6 коробок маленьких Ответ: 6 и 2. 2. Пусть было х букетов по 5 гвоздик, тогда по 7 гвоздик - (50-х). Получаем уравнение: 5х+7(50-х)=300 5х+350-7х=300 2х=50 х=25 букетов по 5 гвоздик 50-25=25 букетов по 7 гвоздик. Ответ: по 25 букетов

Гость: Гость:

1) х к. по 800 г. (большие) (8-х) к. по 400 г. (маленькие) Всего - 8 к. - 4 кг Решение: 1 кг=1000 г. => 800 г.= 0,8 кг; 400 г.= 0,4 кг. 0,8х+0,4(8-х)=4 0,8х+3,2-0,4х=4 0,4х=4-3,2 0,4х=0,8 х=0,8:0,4 х=2 (к.) - большие. 8-2=6 (к.) - маленькие. Ответ: купили 2 большие и 6 маленьких коробок с конфетами. 2) х б. по 5 гв. (50-х) б. по 7 гв. Всего - 50 б. - 300 гв. Решение: 5х+7(50-х)=300 5х+350-7х=300 7х-5х=350-300 2х=50 х=50:2 х=25 (б.) - по 5 гвоздик. 50-25=25 (б.) - по 7 гвоздик. Ответ: в магазине к продаже приготовили 25 букетов по 5 гвоздик и 25 букетов по 7 гвоздик.