Точка O-середина каждого из отрезков AF и CD.Докажите,что треугольник AOC и FOD равны.

Геометрия
Точка O-середина каждого из отрезков AF и CD.Докажите,что треугольник AOC и FOD равны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FO=AO, OC=OD - так как точка O-середина каждого из отрезков AF и CD углы AOC и FOD равны как вертикальные, значит треугольник AOC и FOD равны за двумя сторонами и углом между ними. Доказано
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