понятно ли о чём идёт речь если слышим слова (прут) (лук) (обижать) (мичи) (рот)

Гость: Гость:

Если эти слова слышим в предложении, то из контекста смысл может быть понятен. А если просто данные слова, то нет: при произношении "пруТ" это могут быть и существительные пруТ и пруД или глагол пруТ при произношении "луК" это может быть и луК, и луГ при произношении "обИжать" это может быть и обЕжать (бегом обойти вокруг чего-либо), или обИжать при произношении "мИчи" это могут быть существительные мЯчи или мЕчи (или даже глагол в повелит наклонении: мЕчи) при произношении "роТ" это может быть и роТ, и роД