понятно ли о чём идёт речь если слышим слова (прут) (лук) (обижать) (мичи) (рот)

Русский язык
понятно ли о чём идёт речь если слышим слова (прут) (лук) (обижать) (мичи) (рот)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если эти слова слышим в предложении, то из контекста смысл может быть понятен. А если просто данные слова, то нет: при произношении "пруТ" это могут быть и  существительные пруТ и пруД или глагол пруТ при произношении "луК" это может быть и луК, и луГ   при произношении "обИжать" это может быть и обЕжать (бегом обойти вокруг чего-либо), или обИжать   при произношении  "мИчи" это могут быть существительные мЯчи или мЕчи (или даже глагол в повелит наклонении: мЕчи) при произношении "роТ" это может быть и роТ, и роД    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между двумя городами 340 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса со скоростью 90 и 80 км/ч. Через ско...
Ответить
Алгебра
в первом зрительном зале 350 мест,а во втором-480.Во втором зале 5 рядов меньше,чем в первом,но в каждом ряду на 10 мест больше,чем в каждом ряду п...
Ответить
История
написать 6 загадок на Беларуском языке с отгадками
Ответить
Русский язык
6 ...ты ему веришь вставить пропущенное слово
Ответить
Математика
1 задача:Купили 8 коробок конфет - больших по 800г и маленьких по 400г. Общая масса конфет 4 кг. Сколько купили маленьких коробок конфет и сколько ...
Ответить