в первом зрительном зале 350 мест,а во втором-480.Во втором зале 5 рядов меньше,чем в первом,но в каждом ряду на 10 мест больше,чем в каждом ряду первого зала.Сколько мест в ряду в каждом зале

Гость: Гость:

пусть в первом зрительном зале х рядов, тогда мест в каждом ряду первого зала 350\х., тогда во втором ряду х-5 рядов, а мест в одном ряду второго зала 480\(х-5). По условию задачи составляем уравнение: 480\(х-5)-350\х=10 480x-350(x-5)=10x(x-5) 48x-35(x-5)=x(x-5) 48x-35x+175=x^2-5x x^2-18x-175=0 D=1024 x1=(18-32)/2<0 x2=(18+32)/2=25 x=25 x-5=20 350\25=14 480\20=24 ответ: в первом зале в ряду 14 мест, во втором зале в ряду 24 места